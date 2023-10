Serie A, la classifica: il Toro perde ed è decimo ma a rischio altri sorpassi

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo gli anticipi del sabato in cui si gioca l'ottava giornata

Il Torino subisce un'altra sconfitta nel derby della Mole contro la Juventus. I bianconeri si impongono 2-0 all'Allianz Stadium e costringono i granata a leccarsi nuovamente le ferite dopo una stracittadina. In classifica ora la squadra di Allegri sopravanza al terzo posto con 17 punti mentre quella di Juric resta ferma a quota 9. Il Toro ha raccolto soltanto due punti nelle ultime quattro gare e ora inizia a perdere posizioni in classifica. Al momento si trova in decima posizione con Frosinone e Monza che però devono ancora giocare domani rispettivamente Verona e Salernitana. Punge da dietro anche la Roma a quota 8 lunghezze che domani sul campo del Cagliari può superare anch'essa i ragazzi di Juric.