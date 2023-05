Serie A, la classifica: il Toro vola momentaneamente all’ottavo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite in anticipo al sabato della 37^ giornata

Redazione Toro News

Il Torino ottiene tre punti sul campo dello Spezia e conclude alla grande la serie di trasferte conclusive in questa stagione. Il punteggio finale di 0-4 fa sì che i granata volino all'ottavo posto in solitaria della classifica a quota 53 punti in attesa dei risultati di Monza, Bologna e Fiorentina. Lo Spezia invece con questa pesante sconfitta si complica notevolmente la vita perché mantiene un solo punto di vantaggio sul Verona terzultimo che domani ospiterà l'Empoli cercando il sorpasso sui liguri.