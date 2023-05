Serie A, la classifica: Juventus al settimo posto, bagarre per Europa e salvezza

Come cambiano gli equilibri in Serie A con i risultati della 36esima giornata

Si è conclusa da poco la trentaseiesima giornata della Serie A 22/23. Crolla la Juventus al Carlo Castellani di Empoli. I padroni di casa annichiliscono i bianconeri per 4-1. Nel pomeriggio la Salernitana ferma sul 2-2 all'Olimpico la Roma. Bagarre per la lotta all'ottavo posto, con Fiorentina, Torino, Bologna e Monza raccolte in due punti. Ancora aperta la lotta per la salvezza, un solo slot disponibile però. Il pareggio a reti bianche tra Lecce e Spezia ha condannato la Cremonese alla retrocessione dopo un solo anno in massima serie. Ora sarà bagarre per Verona, Spezia e Lecce.