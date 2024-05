Serie A, la classifica: la Fiorentina vince a Cagliari ed è matematicamente 8ª

Termina 2-3 il match tra Cagliari e Fiorentina valido per la 38esima giornata di campionato: alle reti di Deiola e Mutandwa, hanno risposto quelle di Bonaventura, Nico Gonzalez e Arthur, che al minuto 102 ha trasformato il rigore permettendo al club toscano di portare a casa i tre punti. Con questa vittoria, la Viola si è portata a quota 57 punti in classifica, in attesa del recupero con l'Atalanta in programma il 2 giugno. La Fiorentina è matematicamente ottava: in ballo c'è la qualificazione per un posto in Conference, che sarebbe importante da conquistare nel caso in cui Nico e compagni perdessero la finale di Conference. Se la Fiorentina vincesse la finale andrebbe in Europa League, quindi la nona classificata sarebbe qualificata in Conference solo se la squadra di Italiano non arrivasse settima. Per far sì che il club toscano non arrivi settimo, è fondamentale che la Lazio non perda domenica in casa con il Sassuolo o, in alternativa, che la Fiorentina non vinca anche il recupero del 2 giugno contro l’Atalanta.