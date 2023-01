Serie A, la classifica: l’Atalanta vince e fugge a +8 sul Torino

La 17^ giornata del campionato di Serie A si è conclusa quest'oggi con i due posticipi del lunedì. Nel match delle 18:30 è arrivata l'importante vittoria del Verona che tra le mura amiche ha battuto 2-0 la Cremonese. Grazie a questo successo i gialloblù hanno sorpassato in classifica proprio la formazione lombarda che ora si trova all'ultimo posto a quota 7 mentre il Verona è salito a 9 punti. Alle 20:45 è poi andata in scena Bologna-Atalanta che ha visto la vittoria in trasferta dei nerazzurri per 1-2. Con questo successo la formazione bergamasca aggancia le due squadre di Roma a quota 31 punti. Ciò significa che in questo turno di campionato la distanza per il Toro dalla zona Europa si è allungata ad 8 lunghezze. I granata di Juric hanno infatti 23 punti in classifica, 4 in più del Bologna che con questa sconfitta è rimasto fermo a 19.