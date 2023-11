Serie A, la classifica: Lazio ko, possibilità di sorpasso per il Toro

Si è aperta la 13esima giornata di Serie A subito con un risultato a sorpresa. La Salernitana, ultima in classifica, trova finalmente una prima attesissima vittoria in stagione nel big match contro la Lazio. Un risultato arrivato in rimonta: prima l'1-0 di Immobile su rigore; poi la rete di Kastanos a inizio ripresa e la zampata vincente per il 2-1 a firma di Candreva. Il risultato permette alla Salernitana di portarsi a 8 punti, che non portano a sorpassi in classifica ma permettono di agganciare momentaneamente il Verona e portarsi a -1 dal Cagliari. Ko pesante invece per la Lazio che subisce una battuta d'arresto importante. I biancocelesti restano così al decimo posto a +1 dal Torino undicesimo. Per i granata di Juric si prospetta la possibilità di sorpassare la Lazio in caso di vittoria contro il Bologna o di agganciarlo in caso di pareggio.