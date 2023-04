Serie A, la classifica: l’Udinese frena, il Monza non stecca

Al via la 32esima giornata di Serie A, con qualche risultato a sorpresa. Nella prima gara di giornata il Lecce strappa tre punti pesanti in ottica salvezza battendo per 1-0 l'Udinese. Il ko dei friulani nella gara decisa dal rigore di Strefezza fa gioco anche al Torino di Ivan Juric, che avrà l'occasione di staccare l'Udinese - con cui è al momento a parimerito in classifica - facendo punti contro l'Atalanta. Non stecca invece il Monza, impegnato nella sfida con lo Spezia. Il 2-0 firmato da Ciurria e Carlos Augusto vale il nono posto per la formazione brianzola in classifica. Ora il Monza ha 2 punti di vantaggio sul Torino, che proverà a cercare il sorpasso.