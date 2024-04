Serie A, la classifica: pareggio della Fiorentina che resta a -1 dal Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo la disputa dei posticipi del lunedì per il 32° turno

A chiudere la 32^ giornata di Serie A ci sono i posticipi del lunedì. Alle 18:30 la Fiorentina ha pareggiato in rimonta in casa 1-1 contro il Genoa. Questo punto fa salire la formazione viola a quota 44 punti, uno in meno di quelli raccolti dal Torino che precede i toscani di una posizione, in questa corsa all'Europa ricca di concorrenti. La squadra allenata da Vincenzo Italiano deve però ancora recuperare una partita (contro l'Atalanta) e potrebbe quindi raggiungere o addirittura superare i granata dopo che avrà giocato questo match. Il Grifone invece dopo questo pari rimane al 12° posto con 39 lunghezze.

In serata poi si è giocato, come ultimo match del turno, Atalanta-Verona. Questa sfida è finita 2-2, un pareggio che fa salire la formazione bergamasca a quota 51 punti, quattro in meno della Roma che si trova in quinta posizione. Gli scaligeri invece riescono a strappare un punto su un campo difficile grazie ad una strepitosa rimonta e si portano a 28 punti, staccando la zona retrocessione in cui c'è il Frosinone con 27 lunghezze a sei giornate dalla fine del campionato.