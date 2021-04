Serie A, la classifica: pareggio tra Benevento e Parma, perde il Cagliari

Classifica / In chiave salvezza pareggia il Parma e perde il Cagliari, aspettando il Toro impegnato nel derby

Alle 12.30 ha aperto il 29^ turno di Serie A la sfida tra Milan e Sampdoria che termina 1-1. I rossoneri salgono a quota 60 punti mentre i blucerchiati si portano a 36 punti in classifica. Alle 15 si sono giocate ben 7 sfide e in chiave salvezza sono arrivati dei risultati benevoli per il Torino. Il Crotone è stato sconfitto 4-3 a Napoli e rimane fermo all'ultimo posto con 15 punti, perde anche il Cagliari che viene sconfitto 0-2 in casa dal Verona. I sardi rimangono fermi a 22 punti a -1 dunque dal Toro che però ha disputato due partite in meno. Sconfitta anche per lo Spezia che viene battuto 2-1 a Roma dalla Lazio, un risultato che conda i liguri a rimanere fermi a 29 punti. Pareggi invece tra Benevento e Parma, gara che termina 2-2, e tra Genoa e Fiorentina, 1-1 il risultato finale. La squadra di Inzaghi si porta a 30 punti, 7 in più del Toro mentre il Parma resta sotto ai granata e con questo punto ottenuto in Campania si porta a 20 punti. Il Genoa e la Fiorentina si allontanano dalla lotta salvezza portandosi rispettivamente a 32 e 30 punti. Infine ci sono state anche Atalanta-Udinese finita 3-2 e Sassuolo-Roma terminata 2-2.