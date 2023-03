Serie A, la classifica: Torino ottavo, la Juve rimette la freccia

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite della domenica in cui si gioca il 26° turno

Il Torino ha ottenuto tre punti molto preziosi sul campo del Lecce nel match delle 12:30 che apre la domenica di Serie A. I granata si sono imposti 0-2 e hanno portato a casa tre punti che li hanno lanciati all'ottavo posto in classifica sorpassando il Bologna, che ieri sera ha pareggiato contro la Lazio. Il Toro infatti ora ha 37 punti mentre i felsinei sono a quota 36. In serata la Juventus ha rimesso la freccia sul Torino, battendo, non senza qualche patema, la Sampdoria per 4 a 2. I bianconeri hanno un punto di vantaggio sul Torino. La Fiorentina, invece, nonostante il successo odierno contro la Cremonese, resta all'inseguimento dei granata; la Viola dista ancora tre lunghezze. In chiave Champions da segnalare il tonfo interno della Roma con il Sassuolo (spettacolare 4 a 3). Il Monza ha invece rallentato e ha perso due punti dal Torino pareggiando 1 a 1 al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona.