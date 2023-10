Serie A, la classifica: Toro a -3 dalla zona Europa con una partita in meno

La classifica di Serie A inizia a comporsi stabilendo i rapporti di forza delle squadra dopo le prime sette giornate. In attesa però che si completi il turno con i posticipi del lunedì che vedono coinvolto anche il Torino impegnato alle 18:3o in casa contro il Verona. I granata al momento sono in undicesima posizione con 8 punti, a sole tre lunghezze dalla zona Europa motivo per il quale la squadra di Juric non deve sbagliare la partita di domani.

La domenica di campionato si è aperta con il netto successo del Bologna che ha travolto 3-0 l'Empoli grazie alla tripletta di uno scatenato Orsolini. I rossoblù ora si trovano all'ottavo posto con 10 punti mentre l'Empoli raccoglie un'altra sconfitta e resta in zona retrocessione con 3 punti. Pareggio per 2-2 tra Udinese e Genoa: i friulani salgono a 4 punti mentre il Grifone aggancia il Toro in classifica a quota 8. Nel pomeriggio è poi arrivato un altro pareggio ma questa volta a reti bianche: Atalanta e Juventus non si sono fatte male e portano a casa un punto che le fa salire rispettivamente a 14 e a 13 lunghezze in lotta per un posto in Champions League. Torna al successo la Roma che scaccia via la crisi con un 2-0 contro il Frosinone. I giallorossi, come il Genoa, agganciano il Torino in classifica con 8 punti mentre il Frosinone resta un passettino avanti, a quota 9.