Serie A, la classifica: il Toro perde due punti sulla Lazio settima che vola a +4

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite in anticipo al sabato per la 32^ giornata

Redazione Toro News 13 aprile 2024 (modifica il 13 aprile 2024 | 20:20)

Il Torino ottiene un solo punto nel derby contro la Juventus e rimanda ancora una volta la vittoria contro gli storici rivali. Il punteggio finale è uno 0-0 che porta i granata a quota 45 punti in classifica e i bianconeri a 63. Per il Toro ora la zona Europa dista quattro punti rispetto alla Lazio settima e tre punti dal Napoli ottavo. I partenopei però devono ancora giocare domani, in casa contro il Frosinone, al pari della Fiorentina che due punti in meno del Toro ma anche due match da recuperare.

A dare il via a questo sabato di anticipi era stata però la sfida tra Lecce ed Empoli che è stata vinta 1-0 dai padroni di casa. Tre punti quindi molto pesanti per la formazione salentina in ottica salvezza perché sale a quota 32 punti in classifica staccando di sei lunghezze la zona retrocessione. I toscani allenati da Nicola invece restano bloccati a quota 28 e ora devono osservare attentamente i risultati delle concorrenti nella giornata di domani.

