Serie B, Massimo Bava pronto a ripartire dal Catanzaro: ecco il suo ruolo

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Massimo Bava è pronto a ripartire da Catanzaro. Il club calabrese sta definendo i dettagli per assegnare all'ex granata il ruolo di responsabile del settore giovanile e anche quello di scout della Prima Squadra che quest'anno milita in Serie B. Bava nel 2021 si è separato dal Torino dopo nove anni in cui ha ricoperto ruoli diversi lavorando però sempre al meglio e portando tanti risultati per la società. Il fiore all'occhiello della gestione Bava è senza dubbio lo Scudetto Primavera del 2015 vinto con Moreno Longo in panchina in una stagione importantissima in cui arrivò anche il successo in Supercoppa Italiana. Tra il 2018 e il 2019 la primavera con Federico Coppitelli è riuscita ad alzare una Coppa Italia e un'altra Supercoppa sempre con Bava come responsabile del settore giovanile. Tutto il movimento ha beneficiato del suo lavoro come testimoniano i due Scudetti della Berretti vinti nel 2014 e nel 2019. A livello di Under 17 invece si contano altri due prestigiosi trofei vinti come il "Maggioni-Righi" nel 2014 e il trofeo "Beppe Viola" nel 2018. Nel corso dei suoi nove anni nel Toro, Bava è riuscito a formare diversi calciatori che oggi militano ancora tra i professionisti, tra i più noti si ricordano Buongiorno (oggi colonna portante granata), Gemello (secondo portiere del Toro), Millico, Adopo, Barreca, Edera, Aramu, Gyasi, Bonifazi, Gomis e Segre.