Serie, la classifica: il Napoli pareggia a Milano, Torino a 4 punti dall’Europa

Dopo la vittoria di ieri del Torino sull'Udinese, oggi è proseguito il 29° turno di Serie A. Alle 12:30 la Juventus ha pareggiato 0-0 in casa contro il Genoa, mentre alle 15:00 il Milan ha vinto 3-1 a Verona. Alle 18:00 delle due partite in programma una è stata rimandata: Atalanta-Fiorentina non si è giocata a causa di un malore avuto dal direttore generale, Joe Barone. Mentre Roma-Sassuolo è terminata 1-0 per i giallorossi. Alle 20:45 infine è andata in scena Inter-Napoli, con i partenopei che hanno pareggiato il vantaggio iniziale dell'Inter.