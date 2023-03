Supercoppa Italiana, nuovo format a 4 squadre: cambia anche il calendario di A

Nelle scorse ore il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini, ha annunciato che a partire dalla prossima stagione ci sarà un nuovo format per quanto riguarda la Supercoppa Italiana. Questo torneo, che solitamente si disputava in finale secca tra vincente del campionato e quella della Coppa Italia, diventerà una competizione per quattro squadre. Sulla base del modello spagnolo attivo già da quattro stagioni, prenderanno parte a questa manifestazione la prima e la seconda classificate in Serie A oltre alle due finaliste di Coppa Italia (se alcune delle squadre combaciassero sarebbe qualificata la formazione piazzata terza in campionato). Le tre partite della prossima edizione, due semifinali e la finale, verranno giocate ad inizio gennaio 2024 in Arabia Saudita. Questa scelta comporta anche una modifica dei calendari di Serie A che non vedranno più una sosta natalizia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il prossimo campionato di Serie dovrebbe avere un turno il 23 dicembre e uno subito dopo il 30. Le quattro squadre qualificate alla Supercoppa voleranno poi così in Arabia Saudita. Una Supercoppa con due squadre in più porta quindi anche ad un maggiore intasamento del calendario di Serie A, il prossimo campionato dovrà inoltre concludersi entro il 26 maggio 24 dal momento che in seguito prenderà inizio l'Europeo 2024 in Germania.