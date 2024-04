Torino, il Frosinone è l’unica squadra di Serie A a non aver vinto in trasferta

Il rendimento del Frosinone in trasferta

Se valutassimo solo le partite giocate in trasferta, la squadra ciociara sarebbe ultima in classifica. I ragazzi di Di Francesco infatti in questa stagione hanno raccolto solamente 5 punti lontano dallo stadio Benito Stirpe: la media è di 0.31 punti su un totale di 16 partite giocate fino a questo momento. Il bilancio dei ciociari in trasferta è di zero vittorie, cinque pareggi (con Udinese, Salernitana, Verona, Genoa e Napoli) e undici sconfitte (con Roma, Bologna, Cagliari, Inter, Milan, Lecce, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Juventus e Sassuolo). In trasferta dunque il Frosinone non ha mai vinto: è l'unica squadra in Serie A che non è mai riuscita a conquistare i tre punti lontano dalle mura casalinghe. Va detto però che due vittorie fuori casa sono arrivate in Coppa Italia: una a danno proprio del Torino (1-2 ai tempi supplementari), l'altra con un clamoroso 4-0 in casa del Napoli.