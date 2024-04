Torino-Juventus: le designazioni: arbitra Maresca, al Var c’è Irrati

sabato 13 aprile il Torino affronterà la Juventus nel derby della Mole numero 185 allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata cercano di ripartire dopo il brutto stop in extremis contro l'Empoli. A dirigere il match sarà Maresca, con Costanzo e Passeri come assistenti. Piccinini quarto uomo, mentre Irrati sarà in sala var, assistito da Di Paolo.