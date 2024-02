Torino, la Fiorentina ha ripreso fiducia. E Italiano usa quattro attaccanti

Analizziamo sotto la lente la prossima avversaria dei granata: la Fiorentina di Vincenzo Italiano

Enrico Penzo Redattore 28 febbraio 2024 (modifica il 28 febbraio 2024 | 20:59)

Sabato alle ore 20.45 il Torino scenderà in campo per sfidare la Fiorentina, allo stadio Grande Torino. I granata arrivano da due partite difficili, in cui nonostante le buone prestazioni non sono riusciti a trovare la vittoria. La Viola, invece, arriva al match con una vittoria alle spalle, per 2 a 1 contro la Lazio e con un pareggio rimediato contro l'Empoli per 1 a 1 il turno prima ancora. La squadra di Italiano attualmente è settima a quota 41 punti, in piena corsa per i posti alti della classifica. La partita di sabato, proprio come le due precedenti, sarà importantissima per i granata, che ora vedono il sogno europeo più lontano.

Torino-Fiorentina, i numeri dell'attacco viola — Il Torino ha già perso troppi treni e sabato non potrà permettersi un ulteriore errore. Dopo le sconfitte contro Lazio e Roma la strada che conduce i granata all'Europa si è fatta ancor più in salita. Proprio la partita contro la Fiorentina potrebbe essere un crocevia della stagione. Il gruppo di Italiano si sta affermando in campionato e quest'anno punta in alto. Il reparto offensivo della Viola è forte e solido, con Gonzalez che ha realizzato 7 reti, Beltran 6 gol, Nzola 1 e Kouame 1. Anche il centrocampo ha numeri interessanti in fase realizzativa, in particolare con Giacomo Bonaventura, che assieme a Gonzalez è il miglior marcatore della squadra con 7 reti. A rendere ancora più interessante il match sarà la presenza di Andrea Belotti. L'ex capitano granata tornerà al Grande Torino da avversario e questa volta con ogni probabilità partirà come titolare. Italiano farà affidamento proprio su di lui per cercare il gol.

Fiorentina, gli indisponibili e i diffidati — Anche oggi la Fiorentina si è allenata regolarmente in vista del match di sabato. Tra i giocatori attualmente indisponibili è noto il nome di Castrovilli, che a causa di un'operazione al ginocchio è fermo da agosto, oltre a lui sono da valutare anche le condizioni di Dodo e Martinez Quarta, la cui data di rientro non è ancora note. In particolare quest'ultimo ha dovuto rinunciare alla partita con la Lazio di lunedì per un problema addominale e la sua presenza contro i granata è ancora in dubbio. Nel reparto offensivo sarà assente solo Kouamè, colpito dalla malaria in Coppa d'Africa. E' invece rientrato a pieno regime Nico Gonzalez. Nel match di sabato Beltran e Bonaventura dovranno prestare particolarmente attenzione, perché diffidati.

La probabile formazione di Italiano — Contro il Torino Vincenzo Italiano con ogni probabilità si affiderà al suo classico 4-2-3-1, con Terracciano tra i pali e il quartetto Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi a difendere ulteriormente la porta. Arthur e Bonaventura arretrati saranno il collante tra difesa e attacco. Nico Gonzalez insieme a Beltran e Ikonè formano un ottimo pacchetto su cui Italiano potrà contare per creare le azioni insidiose. Infine l'ex della gara, Andrea Belotti, sarà la punta della squadra.

Fiorentina: (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano.

