Udinese, il fattore campo è un tabù: solo una vittoria casalinga in campionato

Una sola vittoria: 3-0 contro il Bologna

L'univa vittoria interna dell'Udinese in questa stagione risale alla diciottesima giornata. I friulani in quel caso vinsero per 3-0 contro il ben più quotato Bologna di Thiago Motta. Un successo portava le firme di Pereyra, Lucca (tra l'altro ex giocatore granata) e infine Payero. Tra l'altro si trattò di un vero e proprio toccasana per i friulani, che erano rimasti a secco di vittorie dalla sfida contro il Milan, vinta in trasferta a San Siro per 0-1. C'è però un particolare da sottolineare. L'Udinese ha lo stesso numero di vittorie interne in campionato della Salernitana, come sopracitato. Ma a differenza dei campani non è in zona retrocessione, ma al tredicesimo posto. Questo principalmente per le vittorie in trasferta, che hanno equilibrato il pessimo rendimento casalingo.