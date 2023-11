Udinese sotto indagine: al vaglio l’affare Mandragora con la Juventus

È della mattinata odierna la notizia del Messaggero Veneto che vede l'Udinese nel mirino della Procura di Udine per il trasferimento di Rolando Mandragora dalla Juventus, avvenuto nel 2018 per una cifra pari a 20 milioni di euro. Il centrocampista era rimasto poi fino a gennaio 2021 a Udine prima di trasferirsi in prestito al Torino; in granata è rimasto fino a giugno 2022 quando, dopo non essere stato riscattato, è tornato alla Juventus prima di essere ceduto definitivamente alla Fiorentina. L'inchiesta sul trasferimento di Mandragora dall'Udinese alla Juventus si inserisce nell'ambito dell'indagine sulle presunte plusvalenze di diverse società sportive, tra cui appunto la Juventus. La Procura ha tre accuse al vaglio nei confronti dell'Udinese: falso in bilancio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e dichiarazione fraudolenta. Il 3 novembre scorso sono stati perquisiti gli uffici della sede dell'Udinese per reperire quanto utile all'indagine.