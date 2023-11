Verso Monza-Torino: brianzoli imbattuti 7 volte nelle ultime 8 partite

Analizziamo assieme l'avversaria che i granata sfideranno questo sabato: il Monza di Palladino

Enrico Penzo

Il Torino dopo aver conquistato i 3 punti contro il Sassuolo prepara al prossimo appuntamento. In occasione della dodicesima giornata di Serie A i granata affronteranno il Monza all'U-Power Stadiumsabato alle 20:45. Una partita in cui i ragazzi di Juric dovranno dare il massimo per mostrare di essere riusciti ad archiviare definitivamente il brutto periodo passato e di poter aprire un nuovo capitolo. Analizziamo ora come arrivano i brianzoli.

Come arriva il Monza alla sfida con il Torino — Il Monza di Palladino ha cominciato il campionato in maniera decisa e ad oggi con 3 punti in più del Torino è nono in classifica. Ad oggi i brianzoli hanno vinto 4 partite, pareggiate altrettante e perse 3. In particolare i brianzoli hanno vinto l'ultima partita contro l'Hellas Verona per 3 a 1, pareggiata la penultima contro l'Udinese per 1 a 1 e persa la terzultima contro la Roma per 1 a0. Guardando ancor più indietro è possibile osservare che Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite di campionato (3V, 4N), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata proprio contro i giallorossi lo scorso 22 ottobre (con gol di El Shaarawy al 90° minuto).I ragazzi di Palladino durante questi undici incontri hanno segnato 12 reti e subito 10 gol. Michele Di Gregorio è il terzo portiere con la percentuale di parate più alta nei maggiori cinque campionati europei (81%) , dietro solo a Marcin Bulka (85%) e Wojciech Szczesny (82%). Attualmente il miglior marcatore della squadra è Andrea Colpani, trequartista che con 5 realizzazioni ed un assist sta trascinando la squadra. Oltre a lui anche Lorenzo Colombo sta facendo parlare di sé. L'attaccante in prestito dal Milan durante l'ultima gara contro l'Hellas Verona vinta per 3 a 1 ha realizzato una doppietta che l'ha portato a quota 3 gol fino ad ora.

La probabile formazione del Monza — Il Monza sabato con ogni probabilità scenderà in campo con il suo 3-4-2-1. A difendere i pali ci sarà Di Gregorio, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Carboni, Pablo Marì e Caldirola. A centrocampo invece dovrebbero partire dal 1' Kyriakopoulous, Gagliardini, Pessina e Ciurria. Sulla trequarti Mota sembra essere il favorito su Vignato a fianco del sicuro Colpani. In attacco, invece, Lorenzo Colombo viaggia verso la conferma. Gli indisponibili del match saranno Izzo che dopo l'operazione al piede salterà anche questo match, Cittadini a causa di un acciacco e Caprari che per l'infortunio al crociato starà fuori probabilmente fino a fine stagione. Alla lista si aggiunge anche Papu Gomez, squalificato 2 anni per positività al doping.

Come gioca il Monza — Il 3-4-2-1 è il sistema di gioco scelto da Palladino per il suo Monza. Un modulo già consolidato la scorsa stagione, che presenta dei meccanismi ben precisi e la capacità di rivelarsi estremamente difficile da contenere per le difese avversarie. L'allenatore ha assegnato al terzetto difensivo dei compiti ben precisi: il centrale deve guidare i due braccetti che, a loro volta, si devono allargare o stringere a seconda di come si sta sviluppando la partita. E’ chiaro come, in un sistema di gioco del genere, gli esterni siano fondamentali. Proprio come è sempre stato possibile vedere con il Toro, anche il Monza con questo modulo gioca molto sulle fasce. Abbassarsi in fase di non possesso e alzarsi quando la squadra sta attaccando; ai due esterni viene chiesto uno sforzo notevole dal punto di vista fisico. Nella scorsa stagione, Ciurria e Carlos Augusto hanno fornito un contributo determinante dal punto di vista realizzativo, in termini di gol e assist. Grande solidità anche in mezzo al campo dove Pessina e e Gagliardini possono garantire sicurezza e sostanza al reparto. Sulla trequarti Mota e Colpani hanno il compito di creare azioni pericolose e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Infine Colombo può contare sul proprio mancino, con il quale sa essere pericoloso anche dalla media-lunga distanza. Oltre alla buona tecnica di tiro si aggiunge anche la rapidità e la buona capacità nello smarcarsi.

