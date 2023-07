In memoria di Vincenzo

Luglio è cominciato male: Vincenzo D’Amico si è spento a causa di una brutta malattia proprio il primo giorno del mese. Il fantasista della Lazio del primo scudetto è stato un personaggio amatissimo e non soltanto dai suoi tifosi storici, ma anche dai semplici appassionati anche grazie alla sua seconda vita da commentatore dove, caso più unico che raro, è riuscito a essere credibile al cento per cento pur senza negare mai il legame con la sua squadra storica. Sarà merito della sua faccia da ragazzino che ha mantenuto con gli anni e che non poteva che fare simpatia o del mischiare leggerezza e competenza, cosa non da tutti. La carriera di Vincenzo D’Amico è, escludendo il biennio finale con la Ternana, tutta biancoceleste, ma con una piccola anomalia, un puntino color granata. L’esperienza al Toro del nativo di Latina è anomala per molti motivi. Quante volte, nella nostra storia, abbiamo dovuto sacrificare i nostri gioielli per motivi di bilancio? Stavolta siamo dall’altro lato della barricata, siamo noi a comprare un giocatore ceduto per necessità. La Lazio è retrocessa in serie B per la brutta questione scommesse, ha problemi di bilancio e non può cedere i pezzi pregiati Bruno Giordano e Lionello Manfredonia perché squalificati. Il bilancio piange e il presidente Aldo Lenzini, succeduto al padre Umberto, patron del tricolore, deve chiedergli di andar via, anche se, nelle prime interviste, il neo arrivato parla anche di qualche incomprensione col nuovo tecnico Castagner.

D’Amico arriva a Torino nel giugno 1980, quando Claudio Sala lascia il granata. Impossibile parlare di “sostituzione”, essendo due giocatori molto diversi, ma la maglia numero sette sulle spalle dell’ex laziale è una suggestione non da poco. Rabitti, come tipo di allenatore, sembra adatto a farlo ulteriormente crescere e a lanciarlo come stella del Toro dei primi anni ’80, ma entra in scena un’altra anomalia. Il Toro, dopo tante stagioni tra lo splendido e il molto buono, ne conosce una brutta come non succedeva da tanto tempo. Si tratta dell’ultimo atto di molti attori dello scudetto del 1976 (a fine anno lasceranno Pecci, Pat Sala e Graziani) e la cosa non può non pesare. Rabitti prova per un po’ a resistere, ma alla fine verrà sollevato dall’incarico e sostituito da Romano Cazzaniga che non riuscirà a migliorare la situazione, anzi (ultime sette partite senza segnare, per fare un esempio). Il nono posto finale è deludente, grigio, lontano dalle speranze di inizio stagione. D’Amico segna una volta sola in campionato (una splendida azione personale contro il Catanzaro), mentre nelle coppe va molto meglio. Nel trofeo nazionale segna quattro reti di cui due pesantissime nella semifinale contro il Bologna: in Emilia una sua punizione costringe alla papera Zinetti regalando il provvisorio vantaggio granata prima del 2-2 dell’ex di Garritano, ma, soprattutto, al Comunale è lui che prende la palla e la porta sul dischetto col risultato di 2-1 per i felsinei a 2’ dalla fine. Vincenzo era subentrato a Sclosa dopo il gol del rossoblù Benedetti che ci stava eliminando ed è glaciale nel regalarci i supplementari. Sarà Ciccio Graziani, al 98’, a regalarci la finale che perderemo per il secondo anno consecutivo con la Roma ai rigori, recriminando per l’arbitraggio di Michelotti all’ultima gara in carriera. (Ricorda qualcosa?)