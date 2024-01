Partita aperta

Come visto a Cagliari, non chiudere la partita quando se ne ha la chance puo' trasformare i finali in terni al lotto da cui non sempre si esce vincitori. Il recente filotto di risultati, e la qualità del gioco espresso, dicono che la partita per l'Europa è ancora aperta e che - anche se l'improssione è di non essere tra le squadre più attrezzate - questo Torino puo' ancora dire la sua nella corsa verso le coppe. Per continuare la rincorsa alle formazioni che ci precedono, serve pero' uno sforzo della società. Gli infortuni di Ilic, Ricci, Djidji e purtroppo di Buongiorno (a cui vanno tutti i nostri auguri) sono un campanello d'allarme che Vagnati e Cairo non possono e non devono sottovalutare. La panchina di quest'anno è meno desolante di quelle stagioni precedenti, e ha saputo sopperire a situazioni complicate, ma la strada verso la fine del campionato è ancora irta di rischi. Il cambio di modulo ha reso meno rilevante il ruolo delle tante mezzali in rosa, aumentando invece il peso specifico di ruoli per i quali non ci sono due potenziali titolari. Servono innesti di qualità sulle fasce (a sinistra soprattutto, ma anche a destra per far rifiatare Bellanova) e in attacco, dove il passaggio a due punte rende insufficiente la presenza del solo Pellegri.