Avanti in Coppa Italia. Mancano sempre il cinismo e due innesti

Intanto i torelli si sono tolti una prima bella soddisfazione con la vittoria nel quadrangolare Primavera "Mamma e Papà Cairo", battendo in finale ai rigori l'Inter dopo aver sconfitto, sempre ai rigori, il Milan. Il Presidente Cairo per l'occasione ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla squadra e sul calciomercato: "Schuurs rimane? Il desiderio è tenere tutti i migliori. L'obiettivo è puntellare una squadra che l'anno scorso è arrivata decima, vogliamo migliorarla". "Ricci? Non è mai stato sul calciomercato. Non posso rispondere tutti i giorni a tutto ciò che si legge. Lotito ha fatto una telefonata e l'ho incontrato, ma non avevamo intenzione di venderlo". "Malinovskyi? Non l'abbiamo mai trattato". Da più fonti arrivano conferme: il Torino non è convinto sull'ucraino ex Atalanta, dopo i contatti con l'OM. Ma, secondo una ricostruzione, in realtà venerdì scorso il Marsiglia avrebbe cambiato le carte in tavola chiedendo improvvisamente 1-1,5 milioni per il prestito oneroso e per il riscatto circa10 milioni. Questo avrebbe fatto indispettire la dirigenza granata. Sempre più improbabile, a questo punto, il suo arrivo. A Quattordio, alla finale della Primavera, era presente anche Maxime Nana, agente di Singo. Le parti sono al lavoro per arrivare alla chiusura della sua cessione. Oltre allo scambio per Soppy con l'Atalanta si è aperta l'ipotesi Monaco. Capitolo trequartisti: ci sarebbe il si di Barrow, con un accordo di massima con l'entourage, ma resta da definire quello con il Bologna. Buone notizie, finalmente, potrebbero arrivare su Dennis Praet, con un accordo con il suo entourage per un contratto triennale (2+1) da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Si lavora all'intesa con il Leicester, con il Torino pronto a spingersi a 3/4 milioni. Ma l'esordio in campionato è a soli 6 giorni, e continuano a mancare un trequartista e un esterno per completare gli undici titolari.