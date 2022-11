Buio pesto per il Toro. E serve una punta (repetita iuvant?)

Dopo due splendide vittorie, contro la rivelazione Udinese e il Milan campione d’Italia, quando eravamo alla classica prova di maturità, siamo ripiombati sulla terra. Quel Toro ordinato, concentrato e a tratti spumeggiante è svanito nel nulla. A Bologna si è vista una pessima prestazione, forse la peggiore della stagione granata. Sconfitta, meritata, per 2-1 in rimonta, dopo essere stati in vantaggio sul bel rigore di Lukic (un altro lancio perfetto di Vanja per Miranchuck sul quale frana Lucumì) e aver controllato la partita nel primo tempo, ma senza squilli davanti. Ancora una volta, come segnaliamo da questa rubrica ormai da agosto, si è materializzata tutta la fragilità dell’attacco. Fuori per infortunio al terzo secondo di gioco (!!!) Pellegri (incredibili e vergognose le condizioni del campo di Bologna che ne hanno causato la distorsione alla caviglia), Juric ha messo nuovamente dentro un impalpabile e irritante Karamoh, invece di preferirgli Radonjic o Seck. Risultato? Zero tiri in porta in 97’ e un Toro che ha giocato praticamente in 10 contro 11. È chiaro che la riflessione a monte continua ad essere la stessa che, ormai stancamente, ripetiamo dalla campagna acquisti: non è possibile avere una rosa con i soli, pur validi, Pellegri e Sanabria prime punte. I due ragazzi, encomiabili per impegno e anche per qualità, continuano ad essere soggetti ad infortuni e non forniscono la garanzia di continuità. A gennaio è assolutamente indispensabile intervenire e prendere una terza prima punta che possa aiutare la squadra in questi momenti.