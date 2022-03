Torino-Inter: editoriale muto

In queste occasioni, parlare di calcio diventa complicato

Il presupposto per poter parlare compiutamente di calcio è l'affidabilità di chi si occupa di assicurare la regolarità di una partita. Il disastro compiuto dai signori Guida e Massa in occasione del fallo da rigore di Ranocchia su Belotti è stato troppo evidente, determinante per le sorti della gara e inspiegabile; sarebbe una perdita di tempo e di inchiostro cercare di analizzare il momento del Torino come di solito facciamo nel nostro editoriale post-partita. Per questa volta soprassediamo, scusandoci con i nostri lettori.