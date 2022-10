La lettera di un tifoso: “Al Filadelfia il Toro Primavera non avrebbe perso il derby”

Mi appello a voi della Redazione affinché facciate chiarezza su un aspetto a me molto caro:

È impossibile per la prima squadra organizzarsi in modo tale da permettere ai ragazzi della Primavera di giocare davanti al popolo granata?

Se avessimo giocato al Filadelfia, anziché in trasferta a Vercelli (…e lo scorso anno a Biella), davanti ad almeno un migliaio di tifosi, avremmo vinto il derby! È una vergogna!

Oltretutto la prima squadra era in trasferta a Napoli... Quindi c’erano le condizioni per portare la Primavera al Filadelfia, almeno per questa volta.