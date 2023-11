Lettera di una mamma di un bambino del Monza: “Grazie Linetty”

Gli articoli su qualsiasi argomento legato al mondo Toro: i più meritevoli e significativi saranno settimanalmente pubblicati sul nostro sito. Oggi è il turno di Roberta Ratti, mamma di Francesco, che vuole ringraziare Karol Linetty per aver coperto suo figlio in ocasione del match contro il Monza.

Sono Roberta, la mamma di Francesco (piccolo grande tifoso biancorosso!), uno dei bambini che sabato ha accompagnato i giocatori in campo nel match con il Monza. Francesco è un bambino di 8 anni, super tifoso del Monza dai tempi della Serie D, tanto che il suo idolo è capitan D'Errico! Sabato sera nella partita Monza-Torino ha avuto l'opportunità di fare la mascotte e accompagnare i giocatori in campo. La serata era particolarmente fredda e i bambini hanno atteso i giocatori fuori dal tunnel. Quando Linetty ha preso per mano Francesco deve essersi accorto che era infreddolito e così ha fatto un gesto molto semplice e spontaneo, ma di grande attenzione: appena schierati si è sfilato la felpa e ha coperto Francesco. Francesco era molto emozionato e non è riuscito neanche a ringraziarlo, ma sicuramente è un ricordo che gli rimarrà! Da parte nostra un ringraziamento a Linetty per il bellissimo gesto di aver offerto la sua felpa a Francesco per ripararlo dal freddo della Brianza! Se ripassa dalle nostre parti gli offriremo una calda tazza di vin brulè!