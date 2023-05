La squadra

Il torello nella gara contro il Verona ha dimostrato di essere una squadra vera. L'approccio alla gara è stato appropriato, nessuna indolenza o superficialità, così come la gestione delle varie fasi di gioco. Come evidenziato in passato il Toro di Juric ha sempre dimostrato serietà e professionalità, non ha quasi mai sottovalutato gli avversari e i calciatori, ciascuno con le proprie qualità e limiti, si sono impegnati senza lassismi. Come si sa, esistono le categorie anche nel calcio, quello che sa fare Haaland non è lo stesso di quel che combina un Ciofani, ca va sans dire... Questo dato di fatto deve renderci orgogliosi e rendere merito al tecnico ed al suo staff. Poi, come dichiarato dallo stesso Juric, L'Europa non era un obiettivo di inizio stagione, se ci arrivassimo si tratterebbe di un ottimo traguardo non previsto né anelato dalla società. Come già accadde con Ventura, e vediamo anche con la più attrezzata Fiorentina, una competizione europea senza una rosa più che appropriata incide in maniera significativa sull'andamento in campionato. In ogni caso per il Toro sarebbe un risultato insperato, ma per il gioco espresso non fortunoso. Le nostre rivali in classifica non hanno espresso un calcio migliore del nostro. Tornando alla gara contro gli scaligeri (veramente modesti) certamente sono state fallite numerose occasioni da rete a causa di alcuni limiti tecnici in compenso il gol realizzato è stato bellissimo. La leggerezza di fine gara di Karamoh avrebbe potuto costarci cara, ma questa volta l'abbiamo sfangata. Il gol da fuori area è stata una soluzione poco sfruttata durante la stagione così come i calci piazzati, speriamo che nel finale di campionato costituiscano un'arma in più. Domenica con la Fiorentina proveremo a migliorare il nostro rendimento casalingo, ultimamente anemico, in uno stadio, mi auguro, finalmente pieno di nostri tifosi (mai avrei pensato un giorno di dover fare una tal precisazione...) per sognare ancora un paio di settimane.