Natale e quale

Torna la rubrica di Enrico Tardy: "Quando l'atmosfera allo stadio si scalda alla prospettiva di risalire in classifica, i calciatori pare siano distanti anni luce da questeambizioni"

Il torello sono ormai tre stagioni che propone gli stessi numeri: difesa più che discreta, di regola tra le migliori del campionato, attacco da zona retrocessione. Evidente che a livello di organizzazione difensiva, indipendentemente dai calciatori schierati, si ottengono dei buoni risultati, carenza totale in attacco indipendentemente che ci siano due punte o una punta.

alta intensità... L'atmosfera natalizia ha ovviamente suggerito lo scambio di regali finale tra Vanja e Silvestri. Ad onor del vero sulle fasce esibiamo calciatori, ad esclusione di Bellanova, totalmente inadeguati: Lazaro impalpabile se non dannoso, Soppy non ne ha azzeccata una, Vojvoda è Vojvoda...

Se il quadro è questo condito da un centrocampo che non prevede l'inserimento in area né di Rcci né di Ilic è scontato che il gol diventi un miraggio. Mi dispiace dirlo ma quest'anno giochiamo peggio che le annate scorse in un campionato dal livello assai modesto. Il mister, travolto dal clima natalizio, ha parlato di buona gara, occasioni da gol ecc, mi pare evidente