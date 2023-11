Rampanti: “Toro: la contestazione ha ricompattato la squadra, e ora?”

Serino analizza così i temi di casa Toro dopo la vittoria contro il Sassuolo

Torino-Sassuolo è stata una partita chiave per il cammino dei granata in campionato e ha lasciato in eredità un balzo in classifica ma anche un tema aperto relativo al rapporto tra squadra e ambiente. Di questo abbiamo parlato con Serino Rampanti nella nuova puntata di “Parola al Mister”.

Serino, che sensazione ti ha lasciato la partita di lunedì?

“Mi sembra di percepire una frattura seria e difficilmente ricompattabile tra squadra e ambiente, perché a giocatori e allenatore ha dato fastidio questa contestazione a priori del pubblico. Capisco che ciò possa succedere ma inimicarsi i tifosi non è salutare”.

Cosa pensi di questa situazione?

“In passato sono successe diverse volte cose del genere e non sono mai finite tanto bene, anzi. Penso che difficilmente i rapporti si possano ricucire. Penso sia chiaro che il gesto di Juric fosse rivolto a chi lo contestava. Un brutto episodio: sono curioso di capire quanto potrà incidere, e lo stesso discorso vale per il mancato saluto della squadra sotto la curva”.

E riguardo a quanto si è visto in campo? È stata la miglior partita dell’anno del Toro?

“Sì, lo è stata, anche se i granata sono stati avvantaggiati dal fatto che il Sassuolo era irriconoscibile. Ho seguito le dichiarazioni postpartita dell’allenatore del Sassuolo, che infatti ha rimproverato tantissimo i suoi giocatori. Tra l’altro i neroverdi hanno segnato solo grazie a un errore di Rodriguez, una notizia per uno come lui, che probabilmente è stato il giocatore più continuo degli ultimi anni. Inoltre, sottolineo una cosa. La squadra ha vinto il confronto soprattutto sul piano nervoso, ma non si potrà contare sempre e solo su questo. I calciatori granata si sono creati un nemico da combattere che in questo caso era l’ambiente circostante. Da questo punto di vista, secondo me la contestazione ha compattato la squadra. Non si può però pensare di puntare solo su questo aspetto. Staremo a vedere come la situazione evolverà”.

A trascinare il Toro è stato Tameze, cosa pensi di lui? “È stato il migliore in campo. Sta dimostrando di essere bravo davvero, è molto duttile e può giocare in più ruoli. Giocatori come lui sono preziosissimi. Il Toro, prendendolo a tre milioni, ha fatto un bell’affare davvero. Altri nuovi acquisti che invece sono costati parecchio di più hanno invece deluso fin qui”.

Ti riferisci a Vlasic e Ilic?

“Sicuramente ho visto un certo risveglio da parte loro, ma finora sono stati carenti, devono fare molto di più per giustificare gli sforzi fatti dalla società. La partita contro il Sassuolo deve essere solo l’inizio di un nuovo campionato, per quanto li riguarda. Ma questo vale per tutto il Toro. Ora non bisogna mollare, a Monza si capirà se la squadra è uscita dalle difficoltà, che restano sempre dietro l’angolo. Col Toro non sai mai quando risolvi le cose davvero perché per anni ci siamo abituati ad alti e bassi, e dopo una buona prestazione spesso ne è seguita un’altra deludente”.

L’altra buona notizia è il ritorno al gol di Sanabria…

“Va apprezzata la reazione di Sanabria. Ha saputo farsi trovare pronto al cambio di modulo che, secondo me, lo favorisce. Non era scontato recuperare così questo giocatore dopo che il mercato lo aveva di fatto spodestato, con l’arrivo di Zapata”.

Cosa pensi, invece, proprio su Duvan?

“Un giocatore con una struttura fisica così importante necessita di tempo per ritornare al top. Per lui vale un po’ il discorso che si faceva con Belotti. Tocchiamo ferro, ma se non avrà altri problemi fisici lui può risolvere tanti problemi. Resto convinto che sia uno che può far fare il salto di qualità”.

E si è rivisto in campo anche Radonjic: può essere recuperato alla causa?

“Mi sbaglierò ma non so se lui può reagire alle difficoltà come ha reagito Sanabria. Non vedo un grande futuro al Toro per lui…”

