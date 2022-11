Comparazione quote, Roma-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Roma-Torino, l’analisi quote di Oddschecker: giallorossi favoriti. Ma attenzione al segno Gol

Andrea Calderoni

Ultima giornata di Serie A prima della pausa Mondiali. Via alla quindicesima giornata di campionato: la Roma ospita il Torino all’Olimpico, fischio d’inizio domenica alle 15. I giallorossi sono reduci dall’1-1 contro il Sassuolo, successo per i granata contro la Sampdoria: 2-0 al 90’.

Gli ultimi risultati tra Roma e Torino — La sconfitta nel derby contro la Lazio e il pari contro il Sassuolo: i giallorossi non stanno vivendo un grande momento, la Roma ha bisogno di ritrovare la vittoria. Ora la squadra di Mourinho ha 26 punti in classifica. Abraham e compagni hanno perso le ultime due gare all’Olimpico (contro gli uomini di Sarri e il Napoli): il successo casalingo più recente in campionato è arrivato il 9 ottobre contro il Lecce. Il Torino sta viaggiando a ritmi alti: tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro. Come evidenzia Oddschecker, i granata erano arrivati a collezionare tre sconfitte di fila, poi un pari e un’altra sconfitta. Dalla sfida vinta contro l’Udinese dello scorso 23 ottobre, la squadra di Juric ha recuperato punti fondamentali: adesso è nona a quota 20.

Tra Roma e Torino 180 i precedenti: 57 le vittorie granata — Sono 180 i confronti totali tra Roma e Torino. Il bilancio dei precedenti dice 77 vittorie dei giallorossi e 57 dei granata, 46 i pareggi. Nelle due sfide dello scorso campionato hanno avuto la meglio i giallorossi: 1-0 all’Olimpico e 0-3 in trasferta. Il successo più recente del Torino è arrivato il 18 aprile 2021: 3-1 in casa con le reti di Sanabria, Zaza e Rincon. Solo Borja Mayoral per i giallorossi. Come riporta Oddschecker, in quattro degli ultimi cinque precedenti le squadre hanno realizzato almeno tre gol, soltanto nella passata stagione la partita dell’Olimpico è terminata col segno No Gol.

Le quote del match dell'Olimpico: giallorossi favoriti — Secondo i bookmaker, la Roma è favorita per la vittoria: il segno 1 è valutato 1.83 da Planetwin, Novibet e Betfair. L’eventuale successo del Torino è proposto 4.60 da Betfair, 4.50 secondo Sisal e Snai. Mentre l’X è offerto a 3.65 da 888Sport e Leovegas, 3.55 per Planetwin. Grande equilibrio per la previsione del segno Gol: quotato 1.95 da Bet365, 1.87 secondo Betfair e Better. Con il valore del No Gol che si attesta a 1.88 secondo Leovegas e 888Sport, 1.85 su Planetwin. Gli analisti tengono più bassa la quota dell’Under 2.5: 1.81 la valutazione di 888Sport e Leovegas, 1.75 per Snai. Mentre l’Over 2.5 resta a 2.10 secondo Bet365, 2 per Better e Goldbet.