Comparazione quote, Salernitana-Torino: ecco le chance della squadra di Juric

I PRECEDENTI - Il Torino è rimasto imbattuto in tutte le sei gare di A contro la Salernitana, solo contro il Mantova conta più precedenti senza aver mai perso. Come riporta Oddschecker , la squadra di Paulo Sousa non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare in campionato contro il Torino (due pareggi e due sconfitte), dopo che aveva trovato il successo in tre delle precedenti quattro. Sono 18 le sfide totali tra le due formazioni: il bilancio dei precedenti è tutto in favore del Torino con nove successi, quattro pareggi e cinque sconfitte. Le ultime due sfide sono terminate 1-1, mentre il successo più recente della Salernitana è arrivato addirittura in B nel 2004.

LE QUOTE – Secondo i principali siti scommesse, il Torino è favorito: il segno 2 è quotato 2.20 da Sisal e Snai, 2.17 per Betway. L’eventuale successo della Salernitana è proposto 3.55 da Snai, 3.46 per Netbet e 3.45 secondo Better. Mentre l’X è offerto 3.30 da LeoVegas e Planetwin, 3.21 su Betway. Secondo i bookmaker, l’Under 2.5 è una giocata possibile: 1.74 per LeoVegas, 1.65 secondo Sisal e Better. L’Over ha una quota più alta: 2.10 su Goldbet e Sisal, 2.08 secondo Planetwin. Grande equilibrio invece nella valutazione del segno Goal, che entrambe le squadre segnino è quotato: 1.95 su bet365, 1.87 per Snai e 1.83 secondo Betfair. Mentre il No Goal è valutato 1.90 da LeoVegas, 1.88 per Planetwin e 1.80 su bet365.