Comparazione quote, Torino-Empoli: ecco le chance granata secondo gli analisti

Torino-Empoli, l’analisi quote di Oddschecker: granata imbattuti contro i toscani in casa da tre partite

Redazione Toro News

Il lunch match della nona giornata di Serie A è Torino-Empoli: fischio d’inizio domenica alle 12.30. I granata arrivano dalla sconfitta per 3-1 contro il Napoli e ospitano la squadra di Zanetti reduce dal k.o. rimediato con il Milan.

Ultimi risultati di Torino ed Empoli

Il Torino ha perso le ultime tre partite di campionato: l’ultima volta che ha registrato almeno quattro sconfitte di fila in A risale al periodo tra gennaio e febbraio 2020 (sei in quel caso, tra la gestione Mazzarri e quella Longo). La squadra di Juric ha segnato solo sette reti in campionato e, come riporta Oddschecker, nelle precedenti dieci stagioni solo nel 2014/15 aveva realizzato meno gol dopo le prime otto partite: sei in quel caso. L’Empoli è invece imbattuto da tre trasferte (1V, 2N) e dopo il successo contro il Bologna fuori casa, i toscani potrebbero conquistare due vittorie esterne di fila in campionato per la prima volta dall’ottobre 2021.

I precedenti tra i granata di Juric e i toscani di Zanetti

Il Torino è la squadra contro cui l’Empoli è rimasto imbattuto in più sfide di Serie A: 16 su 20, grazie a sette vittorie e nove pareggi. Ma i granata hanno vinto due delle ultime quattro gare contro i toscani in campionato (1N, 1P), tante quante nelle precedenti sedici. Dopo il successo dello scorso maggio per 3-1 al Castellani, la squadra di Juric potrebbe ottenere due successi di fila contro i toscani per la prima volta nella competizione. Come evidenzia Oddschecker, Sanabria e compagni sono rimasti imbattuti negli ultimi tre match casalinghi contro l’Empoli in A (1V, 2N), dopo una striscia di tre sconfitte interne di fila.

Chi parte favorito domenica? Torino o Empoli?

I bookmaker considerano favorito il Torino per la vittoria finale: il segno 1 è quotato 1.80 da Goldbet e Better, 1.78 secondo 888Sport. L’eventuale vittoria dell’Empoli è proposta a 5 da Betfair, Snai e Bet365. Mentre l’X è valutato 3.75 secondo Snai, 3.70 per Novibet e 3.60 su Planetwin. Grande equilibrio sul Gol e No Gol: l’eventualità che entrambe le squadre segnino è offerta 1.95 da Bet365, 1.90 secondo Leovegas e 888Sport. Che sia una sola delle squadre a sbloccarsi vale 1.90 su Snai, 1.85 per Sisal e Goldbet. Più probabile, invece, che siano meno di due le reti totali segnate: l’Under 2.5 è proposto 1.80 dalla gran parte dei bookie, mentre l’Over 2.5 è quotato 2.02 da 888Sport e Leovegas, 2 secondo Betfair.