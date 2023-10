Il derby LIVE! Under 16, Juventus-Torino 0-0

L'Under 16 di Michele Vegliato sfida la Juventus nel derby per smuovere la classifica e rilanciarsi. I torelli sono ancora in attesa della prima vittoria e finora hanno raccolto 1 punto in 4 giornate, motivo per cui sono 12esimi in graduatoria e hanno bisogno di ritrovarsi. I bianconeri invece sono fermi a quota 5, a ridosso della zona playoff e mirano ad accorciare le distanze dalle prime della classe.