LIVE! Bologna-Torino 0-0

Il Torino scende di nuovo in campo dopo la sosta per le gare delle Nazionali e lo fa facendo visita al Bologna. I granata ripartono dopo un pareggio per 1-1 ottenuto a Monza mentre i rossoblù sono reduci dalla sconfitta per 2-1 subita sul campo della Fiorentina. In classifica le due squadre sono separate da due lunghezze: 18 i punti per il Bologna e 16 quelli del Toro.