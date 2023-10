LIVE! Lecce-Torino 0-1

Decimo turno della Serie A 23/24 che mette di fronte Lecce e Torino. I salentini stanno vivendo il loro miglior periodo di sempre in Serie A: 11 punti nelle prime cinque giornate e miglior partenza di sempre nella massima categoria. Attualmente i pugliesi sono decimi con tredici punti. Non sta vivendo un bel periodo il Torino. Sicuramente questo è il momento più difficile di Ivan Juric sulla panchina dei granata, ora serve la scossa. Sicuramente gli infortuni hanno limitato la squadra, ma non possono essere un alibi. I piemontesi hanno raccolto soltanto nove punti in questo avvio di stagione e sono quattordicesimi in classifica. Il match avrà inizio alle ore 18:00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce e sarà diretta dall'arbitro Aureliano.