FINALE! Primavera, Torino-Cagliari 3-1

Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Cagliari, gara valevole per la 13esima giornata del campionato Primavera 1

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Torino-Cagliari, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1 23/24. Scontro importante per la Primavera di Scurto, che attualmente occupa l'ottavo posto a quota 19 punti ma mira a lanciarsi in zona playoff. I sardi invece sono decimi a quota 18. A seguire la diretta testuale del match.