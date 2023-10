LIVE! Primavera, Torino-Lecce 1-0

Continua la stagione della Primavera granata. Dopo la sconfitta per 4-0 rimediata nella trasferta in Lombardia contro l'Inter, il Torino di Giuseppe Scurto riparte dal Lecce nel tentativo di cercare il riscatto. I campioni in carica, guidati dall'ex tecnico granata Federico Coppitelli, arrivano alla sfida dopo un inizio di stagione complesso, nell'ultima uscita hanno rimediato un pareggio per 1-1 contro il Monza.