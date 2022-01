LIVE! Torino-Sassuolo 1-0

Segui la diretta testuale del match tra granata e neroverdi valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A

Amiche ed amici di Toro News benvenuti alla diretta testuale di Torino-Sassuolo, match valido per la 23^ giornata di Serie A. I granata di Juric sono reduci dal successo 1-2 sul campo della Sampdoria, i neroverdi invece lo scorso weekend hanno perso 2-4 in casa contro il Verona. Attualmente, prima dell'inizio di questa gara il Torino ha 31 punti in classifica mentre il Sassuolo ne ha 28.