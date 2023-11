Torino, i nazionali: Repubblica Ceca all’Europeo con Zima in campo 90′

La Repubblica Ceca vince lo scontro diretto con la Moldavia e si qualifica per Euro 2024. Questa sera i ragazzi del CT Silhavy hanno sconfitto la Moldavia 3-0 grazie al gol di Doudera arrivato in contropiede al minuto 14 del primo tempo, a quello di Chory con un colpo di testa al 72’ e a Soucek che al 90’ ha chiuso definitivamente i conti. David Zima è stato confermato titolare nel 3-4-1-2 disegnato da Silhavy nel ruolo di braccetto di sinistra della difesa a tre. Per il difensore del Torino seconda partita intera consecutiva dopo quella già giocata venerdì scorso in Polonia. Dunque il gruppo E termina con la qualificazione agli Europei dell’Albania e della Repubblica Ceca con la Polonia che andrà a giocarsi il pass europeo ai playoff. Terminati gli impegni con la propria Nazionale, Zima tornerà a Torino da Juric e si aggregherà al resto del gruppo al Fila per preparare il prossimo match dei granata in programma lunedì 27 novembre con il Bologna al Dall’Ara.