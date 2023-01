Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino 1-2: i granata passano ai quarti

La Primavera del Torino come nella stagione 2018/19 batte il Cagliari agli ottavi di Coppa Italia e passa ai quarti dove sfiderà il Genoa. I granata non andavano così lontani nella competizione proprio da quella stagione. Buona prestazione della...

Redazione Toro News

La Primavera del Torino come nella stagione 2018/19 batte il Cagliari agli ottavi di Coppa Italia e passa ai quarti dove sfiderà il Genoa. I granata non andavano così lontani nella competizione proprio da quella stagione. Buona prestazione della squadra di Scurto, che subisce gol solamente nel finale su rigore dopo una partita per larghi tratti dominata.

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino: le scelte — Scurto cambia poco rispetto alla trasferta di Frosinone, ma ci sono novità importanti. Innanzitutto tra i pali fa il suo esordio Servalli, portiere appena arrivato per fare da vice a Passador. In difesa si rivedono dal primo minuto Opoku e N'Guessan, quest'ultimo ha recuperato dall'infortunio patito in prima squadra. In avanti torna titolare anche Dell'Aquila, che a novembre si era operato per la pubalgia che lo aveva frenato nella prima parte di campionato.

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino: la partita — Le due squadre iniziano subito provando a premere sull'acceleratore per mettere in chiaro le cose sin da subito. La prima conclusione è dei padroni di casa con Idrissi, che scalda subito i guantoni di Servalli, ma è l'unica palla gol per i rossoblù fino alla mezzora. Di fatto è il Toro a tenere il pallino del gioco e a rendersi più pericoloso. Al 15' Caccavo ci prova con il mancino, ma Iliev respinge. Poi al 28' Ruszel dopo essersi liberato con una finta, calcia da lontano e la palla esce di poco. In mezzo la squadra di Scurto fa girare la palla e prova a scardinare la difesa rossoblù. Il Cagliari, infatti, si chiude molto bene e non lascia spazi ai granata. Il primo tempo si chiude quindi con uno 0-0 in cui il Toro prova a fare la partita e il Cagliari ha creato pochi problemi ai granata.

La ripresa inizia all'esatto contrario. Il Cagliari preme, ma il Toro chiude bene e non rischia. Scurto inizia a cambiare le carte in tavola. Entrano Jurgens, Ciammaglichella e Ansah ed è il primo a sbloccare la partita al 65'. Ruszel ci prova ancora una volta dala distanza e trova la traversa. Il più lesto di tutti è Jurgens, che deposita in rete e sblocca la partita. Il gol risveglia il Cagliari, che inizia a premere in avanti, ma il Toro riesce ad amministrare. Al 76' il Cagliari riesce a rendersi pericoloso, ma Servalli è bravo a respingere in angolo. Passano due minuti e il Torino raddoppia con Weidmann, che dopo un'azione in solitaria deposita in rete. È il gol che dà la tranquillità al gruppo di Scurto che nei minuti finali non si accontenta di amministrare, ma prova a trovare anche il terzo gol. Al 90' però il Cagliari riesce ad accorciare. Opoku commette fallo su Masala. Sul dischetto si presenta Carbone, che realizza il rigore nonostante Servalli avesse intuito. I rossoblù ci credono e alzano la pressione. Opoku sbaglia in disimpegno, il Cagliari va al cross, ma Carboni non trova la porta da due passi. È l'ultima vera occasione della partita, perché poi la squadra sarda non riesce più a rendersi pericolosa e il Toro così passa il turno approdando ai quarti.

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino: il tabellino — CAGLIARI-TORINO:

Marcatori: 64' Jurgens (T); 78' Weidmann (T), 90' rig. Carboni (C)

Cagliari: Iliev, Zallu, Idrissi (90' Kosiqi), Conti (46' Carboni), Pulina (65' Masala), Veroli, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Belloni, Griger. All. Filippi. A disp. Wodzicki, Palomba, Pintus, Carboni, Masala, Kosiqi, Cogoni, Deriu, Ardau, Arba, Mameli, Konate, Sulis, Martino, Caprile.

Torino (4-4-2): Servalli; Opoku, Anton, NGuessan, Antolini; Silva (62' Ciammaglichella), Ruszel, Ruiz, Weidmann (83' Njie); Dell’Aquila (54' Jurgens), Caccavo (62' Ansah). All. Scurto. A disp. Passador, Brezzo, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Ansah, Jurgens, Corona, Ciammaglichella, Savva, Bura, Njie.