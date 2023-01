Coppa Italia Primavera, il tabellone: in semifinale va il Genoa

Il Torino è eliminato: il Genoa va in semifinale contro la vincente della sfida tra Atalanta e Fiorentina

La Primavera del Toro ha affrontato il Genoa a Vercelli, uscendo sconfitto dalla sfida (QUI IL COMMENTO) . Ora ai rossoblù spetta la semifinale in aprile contro la vincente di Fiorentina-Atalanta che si affronteranno mercoledì 8 febbraio alle ore 14. Il Genoa ha conquistato l’accesso ai quarti, superando Virtus Entella, Milan e Sassuolo. Il Torino, capolista in Primavera 1 ex aequo con la Roma, aveva vinto contro Como, Cremonese e Cagliari. I piemontesi dopo esser andati sul 2-0 vengono clamorosamente rimontati e devono dire addio alla competizione.