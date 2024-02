Primavera Tim Cup, la finale è Torino-Fiorentina: tutte le informazioni

Tutte le informazioni sulla finale di Coppa Italia del campionato di Primavera

Redazione Toro News 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 20:26)

Il Torino Primavera è in finale di Primavera Tim Cup 2023/2024. I granata di Scurto hanno conquistato il pass superando la Lazio con un risultato totale di 5 a 4 tra andata e ritorno (vittoria granata per 3-1 a Formello, successo biancoceleste per 3-2 dopo i supplementari a Orbassano). L’avversaria nell’ultimo atto sarà la Fiorentina, che nell’altra semifinale ha superato la Roma con un risultato aggregato di 4-2 (3-1 in favore della Viola a Firenze, 1-1 a Roma).

Finale Coppa Italia Primavera 2023/2024: quando e dove si gioca — Per scoprire chi alzerà la Coppa tra Torino e Fiorentina dovremo aspettare il 4 aprile. Questa la data indicata dalla Lega Serie A al momento della presentazione del calendario di Primavera Tim Cup, eventuali variazioni verranno comunicate tramite nota ufficiale. Le due squadre si giocheranno il trofeo in gara secca e in campo neutro, probabilmente al Dall'Ara di Bologna, in gara secca. In attesa di conferme ufficiali, la partita dovrebbe essere in orario serale.

Finale Coppa Italia Primavera 2023/2024: dove vederla — La partita sarà visibile in esclusiva e in chiaro su Sportitalia sul canale 60 del Digitale Terrestre, al numero 5060 di Sky o scaricando l’app Sportitalia, disponibile sulle smart tv abilitate e in tutti gli app store. Inoltre, si potrà assistere al match anche in streaming sul sito di Sportitalia. La diretta scritta della partita, con i contenuti relativi del pre e del post partita, sarà ovviamente fruibile su Toro News.

