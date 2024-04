Femminile, Torneo “Pina Cipriani” ai nastri di partenza: U17, U15 e U13 al via

Il programma della prossima rassegna con Under 17, Under 15 e Under 13 in campo

24 aprile 2024

Il Torneo di Calcio Femminile "Pina Cipriani" è ai nastri di partenza. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è una vetrina importante per le giovanili femminili, che mette in mostra formazioni blasonate. Intitolata alla memoria di Pina Cipriani, colonna dell'associazione "Il Sogno di Samuele" dedicata ai meno fortunati, la rassegna si terrà da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile a Mappano e comprenderà tre categorie: Under 17 e Under 15, come di consueto, e Under 13, novità dell'ultima edizione. In tutte e tre le categorie sarà presente come partecipante il Torino con le rispettive selezioni femminili.

Torneo "Pina Cipriani", il programma — Le partite si svolgeranno nell'impianto di Via Galvani 48 a Mappano. Le gare di qualificazione inizieranno alle ore 9.30, le finali si terranno invece a partire dalle 16.30. La giornata inaugurale, giovedì 25 aprile, è dedicata alle formazioni Under 17. Le avversarie del Torino saranno Juventus, Parma, Atalanta, Genoa e Inter. Sabato 27 aprile sarà la volta dell'Under 15. Il Torino in questa categoria è stato inserito nel gruppo B insieme a Monza, Ticino e Genoa; nel gruppo A si sfidano Juventus, Parma, Como e Atalanta. La rassegna si chiuderà domenica 28 aprile con le Under 13. Il Torino, inserito nel gruppo B, sfida Ticino, Genoa e Sampdoria; nell'A spazio a Juventus, Atalanta e Parma.

