Giovanili, il Covid fa slittare i campionati Under 18 e Under 17

Il turno in programma il 9 gennaio 2022 dell'Under 18 e dell'Under 17 A e B è stato riprogrammato

La ripresa del campionato Under 18 e Under 17 è stata rinviata. Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e tenuto conto dell’incremento del numero di contagi nella fascia di età giovanile, è stata rinviata la ripresa delle attività dopo la sosta per le festività. Decisione presa al fine di assicurare la tutela della salute dei tesserati impegnati nei Campionati Giovanili Nazionali. Dunque il turno in programma il 9 gennaio 2022 dell'Under 18 (14a giornata di andata) e dell'Under 17 A e B (1a giornata di ritorno) è stato riprogrammato: l'Under 18 riprenderà il campionato il 30 gennaio 2022, mentre l'Under 17 il 13 febbraio 2022.