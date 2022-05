Il Torino riporta la Primavera al Filadelfia: con l’Atalanta è come una finale

Le scelte della prima squadra avevano allontanato la squadra dal Fila, che ora torna ad aprire le porte alla Primavera per un match fondamentale

Roberto Ugliono

Sono passati più di due anni dall’ultima volta in cui la Primavera del Torino ha giocato al Filadelfia. Era il 9 febbraio 2020 quando la squadra guidata da Marco Sesia pareggiò 0-0 contro il Genoa. Nel frattempo è cambiato tanto, tantissimo. Sono passati allenatori, giocatori e la pandemia non era ancora arrivata. Moreno Longo era appena arrivato a guidare la prima squadra, con Marco Sesia in sella alla Primavera. Ora i granata torneranno in un impianto che in passato ha dato delle soddisfazioni al Toro.

LA SCELTA - Dopo la conclusione anticipata della stagione 2019/2020 la Primavera non ha più giocato al Filadelfia, come invece era sempre accaduto dal 2018 in poi. Il motivo? Una scelta della prima squadra, a cui va la priorità. La società ha preferito preservare il campo principale e aiutare anche l’organizzazione settimanale. Così il Toro Primavera pian piano si è allontanato da Torino. Un anno fa il campo di casa era quello del Volpiano, nella provincia torinese, poi passato nelle mani delle giovanili della Juventus. Quest’anno, invece, la Primavera si è spostata fino a Biella sia per il ritiro precampionato che per il campionato vero e proprio. Nel Torinese nessuno dei campi disponibili soddisfa i criteri richiesti dalla Lega Serie A, il Robaldo è ancora in alto mare e quindi la scelta è ricaduta su Biella visti gli ottimi rapporti con società Biellese e comune. Ma è evidente che la situazione abbia comunque creato imbarazzo sia a livello di immagine che a livello logistico, avendo i granata di Coppitelli giocato un intero campionato, di fatto, sempre in trasferta.

LA SITUAZIONE DI CLASSIFICA - Ora il Torino ha deciso di riportare la Primavera al Filadelfia per l'importanza fondamentale del momento. Lunedì 9 maggio alle ore 16 c'è la sfida contro l'Atalanta, che è l’ultima casalinga della stagione e ha un’importanza vitale per i ragazzi di Coppitelli. I granata, infatti, devono vincere per evitare il rischio playout. All'ultima giornata, infatti, è in programma lo scontro diretto contro il Lecce da giocare in terra pugliese e i salentini sono terzultimi a pari punti col Genoa solo tre punti dietro i granata. Il Torino scenderà in campo lunedì già sapendo i risultati di Lecce-Roma e Genoa-Empoli ma ciò nulla toglierà all'importanza decisiva della partita. I granata tornano in quella che per lungo tempo è stata la casa anche della Primavera, sperando di poter contare anche su un pubblico che in passato ha sempre fatto sentire la sua voce. Da Torino-Genoa del 9 febbraio 2020 a Torino-Atalanta del 9 maggio 2022. Due anni e tre mesi dopo, con la speranza che la Primavera possa rimanere al Fila anche in futuro. Il passato dice che è sempre stato possibile far convivere gli impegni di prima squadra e Primavera, dipenderà dalla volontà della società.