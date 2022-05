Primavera, Torino-Atalanta: tutte le info sulla vendita dei biglietti

Il Torino ha reso noto il costo del biglietto di ingresso al Filadelfia per l'ultimo match casalingo della Primavera granata

Lunedì 9 maggio alle ore 16, il Torino Primavera affronterà l'Atalanta nell'ultima gara casalinga del campionato Primavera 21/22. Per l'occasione e per l'importanza del match, la società ha scelto di far disputare la partita allo Stadio Filadelfia. L'impianto aprirà i cancelli ai tifosi a partire dalle ore 14:30 e il biglietto d'ingresso, che sarà acquistabile a partire dalle 14 alla biglietteria dello stadio, avrà un costo unico di 5€, mentre i minori di 6 anni entreranno gratis.