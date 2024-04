Primavera 1, la classifica: i granata cadono nel derby ma restano in zona playoff

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Torino e Juve

Brutta sconfitta per i granata, che a Vinovo non riescono quasi mai a spaventare i bianconeri. Ai ragazzi di Montero basta un gol ad inizio gara e il raddoppio nella ripresa per affondare il Torino, che ora rimane dentro la zona playoff, in attesa del Milan che dovrà recuperare una gara il primo maggio contro il Bologna. Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1 al termine della trentunesima giornata.