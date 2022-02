Primavera 1, la classifica: il Toro aggancia Atalanta e Sassuolo al 7° posto

La classifica del campionato Primavera 1 dopo Roma-Torino

Il Torino di Coppitelli pareggia 2-2 con la Roma e aggancia a quota 26 punti al 7° posto in classifica Atalanta e Sassuolo, ma queste due squadre devono ancora giocare la loro 18esima partita stagionale. Un punto anche per la Roma, che raggiunge quota 41 e aumenta a 10 punti il distacco sul Cagliari secondo e con una partita in meno.